Nuovo incidente in A12 con auto ribaltata: traffico bloccato

Ancora un incidente sulla autostrada A12 e traffico bloccato tra Recco e Rapallo in direzione levante.

L'incidente, con due automobili coinvolte una delle quali si è anche ribaltata sulla carreggiata, si è verificato poco prima delle ore 14 al chilometro ventiquattro: presenti sul posto il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Per chi viaggia verso Livorno è consigliata l'uscita a Recco per poi rientrare a Rapallo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Intorno alle 14:30 sono segnalati due chilometri di coda.

Stamattina un altro incidente si era verificato sempre sull'autostrada A12, tra Lavagna e Sestri Levante: due persone erano rimaste intrappolate all'interno della propria auto dopo aver perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata, sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco per estrarle dall'abitacolo prima del trasporto, fortunatamente non in gravi condizioni, in ospedale.