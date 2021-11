Auto si ribalta sulla A12: due persone 'liberate' dai vigili del fuoco

Incidente stradale stamattina, domenica 14 novembre 2021, sull'autostrada A12, con qualche ripercussione sulla viabilità.

Poco prima della otto un'automobile con a bordo due persone si è ribaltata mentre stava percorrendo il tratto tra Lavagna e Sestri Levante.

L'autovettura, fermatasi su di un fianco, è stata dapprima stabilizzata dai Vigili del fuoco di Chiavari accorsi sul posto e successivamente è stato rimosso il montante dal lato passeggero per facilitare la operazioni di soccorso dei due occupanti, poi presi in carico dal 118 intervenuto con ambulanze e auto medica e trasportati in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.