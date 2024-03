Schianto in autostrada, auto finisce capovolta

Mezzi di soccorso in azione sull'autostrada A12 nel tratto compreso tra Nervi e Genova Est a causa di un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 8 di venerdì 8 marzo 2024.

Sul posto, oltre all'automedica Golf 1, sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Quarto, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade.

Due auto, per ragioni da chiarire, si sono scontrate nella galleria Monte Veilino e una è finita capovolta. Gli occupanti, due uomini, sono riusciti a uscire da soli dai mezzi ed entrambi sono risultati in buone condizioni di salute: uno ha subito rifiutato il trasferimento in ospedale, l'altro è stato valutato più attentamente visto l'urto subito.

Ripercussioni sul traffico con una coda, che ha raggiunto i quattro chilometri a causa della chiusura di una corsia. Coda di un chilometro, sempre per riduzione di carreggiata, anche sull'A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano.

