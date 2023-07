Schianto in autostrada tra pattuglia polizia e furgone, due feriti

Schianto in un autostrada tra un'auto della polizia stradale e un furgone.

L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì 8 luglio in A12 Genova - Sestri Levante, nel tratto compreso tra Nervi e Recco in direzione Livorno. Due persone sono state trasportarte in codice giallo all'ospedale di Lavagna dalla Croce Verde di Quinto.

Dal Km 20 si è formata una lunga coda che ha rallentato il traffico e si è riversato anche sulla viabilità cittadina del levante.