Auto finisce cappottata in autostrada, un ferito

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito a ruote all'aria.

È successo mercoledì 17 gennaio in serata in A10 in direzione Ventimiglia, al Km 2.3 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli.

L'automobilista è rimasto incastrato e per liberarlo dalle lamiere è servito l'intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori dell'automedica Golf4 insieme ai militi della Croce Verde di Sestri Ponente si sono invece occupati di verificare le condizioni di salute del ferito che è stato trattato sul posto.

Altro intervento alle 19.30 circa in autostrada, questa volta in A12 tra Recco e Nervi per un incidente che ha coinvolto un'auto. Automedica Golf 6 e Crove Verde di Camogli che hanno trasportato l'automobilista in codice giallo all'ospedale San Martino.