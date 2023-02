Incendio via Piacenza: 96 sfollati, 9 minori attualmente senza casa

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio di grandi dimensioni che ha interessato il palazzo di via Piacenza 17, in Val Bisagno (qui il video). Ancora oggi i vigili del fuoco sono sul posto: stamattina a causa di qualche focolaio, mentre nel primo pomeriggio le operazioni di spegnimento si sono concluse e hanno preso il via quelle di bonifica e smassamento. Il tetto di circa mille metri quadri e le abitazioni degli ultimi piani sono andati completamente distrutti.

Sul posto è stata predisposta l'attivazione dell'Unità di crisi locale.

La situazione della viabilità: le strade chiuse e quelle riaperte

Numerose le squadre dei vigili del fuoco che per tutta la notte hanno operato attaccando l'incendio con le autoscale dai due lati dell'edificio e dall'interno del palazzo. L'odore, fortissimo, è stato avvertito da diversi quartieri di Genova. Per quanto riguarda la viabilità, verso le 8 del mattino via Emilia è stata riaperta dalla polizia locale solo per la direzione monte, mentre rimane ancora chiusa via Piacenza. Transito consentito su via Adamoli.

Il video della lettrice Elsa Cardelli:

Il punto sugli sfollati: il ritrovo nella biblioteca Saffi e la distribuzione di pasti caldi

In tutto 96 persone sono state sfollate e condotte in salvo senza che nessuno rimanesse ferito. Sono state ultimate questa mattina le operazioni di ricollocamento degli evacuati. I residenti fuori dalle loro case, che al momento hanno chiesto l’aiuto del Comune, tramite i Servizi sociali, sono saliti a 41: tra gli evacuati nella notte risultano anche 9 minori, di cui un neonato. In un primo momento, durante la notte, 17 persone sono state immediatamente accompagnate con mezzi Amt in alcuni alberghi della città e una anziana è stata ospitata in una casa di riposo

Da questa mattina è stata attivata e resa disponibile alla popolazione l'area di attesa "Sede Municipio IV - Auditorium" presso la Biblioteca Saffi in via Molassana 74Fr; sono stati attivati i servizi di ristorazione scolastica del Comune e sono stati forniti già 30 pasti alle famiglie che, per il momento, ancora non sono riuscite a rientrare in casa. Infine, sono stati attivati 4 volontari di Protezione Civile per fornire tutta l’assistenza necessaria alla popolazione all’interno dell'area di attesa.

Recuperati anche gli animali domestici, ma mancano all'appello ancora due gatti, un cane e un coniglio. Nel frattempo, gli abitanti del quartiere hanno subito mostrato solidarietà nei confronti degli sfollati, e diversi concittadini si sono attivati sui social per organizzare gruppi di raccolta di vestiti e beni di prima necessità.

"La nostra efficiente macchina della Protezione civile si è subito messa in moto - ha detto l'assessore alla Proteizone Civile Sergio Gambino -. Le persone scese in strada da sole, dopo aver sentito odore di bruciato, sono state subito assistite. Alcuni anziani e persone in difficoltà, o con problemi di salute, sono state trasferite in ospedale per precauzione, ma non risultano feriti gravi. Sono arrivate sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco di Genova e, in supporto, anche da Chiavari. La nostra priorità adesso è fare in modo che le persone che sono rimaste fuori dalle proprie abitazioni ricevano la massima assistenza possibile: ci stiamo occupando di tutti, a partire dalle persone più fragili, alcuni anziani, fino ai minori; sappiamo che c’è anche una famiglia con un neonato che ha chiesto l’aiuto del Comune. Abbiamo allestito con la Protezione civile un’area di assistenza e stiamo provvedendo anche a distribuire pasti caldi. Continuiamo a monitorare costantemente la situazione con i nostri uffici e a tenere la popolazione costantemente informata".

La Regione Liguria ha fatto sapere in una nota di essere in costante contatto con il Comune di Genova e la Prefettura per ogni evenienza.