VIDEO | Le immagini impressionanti dell'incendio in via Piacenza

Immagini impressionanti quelle che sono state girate nella serata di martedì 14 febbraio 2023 in via Piacenza, in Val Bisagno. Intorno alle ore 21:30 è divampato un vasto incendio nel palazzo al civico 17 e i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte attaccando le fiamme con le autoscale dai due lati dell'edificio e dall'interno del palazzo. Il tetto, di circa 1.000 metri quadri, e le abitazioni degli ultimi piani sono andati completamente distrutti, in mattinata i pompieri sono ancora sul posto per le ultime operazioni di bonifica.

I 96 i residenti del civico 17 di via Piacenza hanno dovuto lasciare i loro appartamenti, 18 hanno chiesto assistenza al Comune di Genova non sapendo dove trascorrere la notte: 17 persone sono state immediatamente accompagnate con mezzi Amt in alcuni alberghi della città mentre un'anziana è stata ospitata in una casa di riposo. Fortunatamente non ci sono stati feriti, in via Piacenza hanno lavorato senza sosta anche le pattuglie della polizia locale e le ambulanze delle pubbliche assistenze della zona.

Tutto il quartiere si è attivato per aiutare le persone che sono state evacuate, la catena di solidarietà si è attivata sui social e ha coinvolto anche altre zone della città dimostrando, ancora una volta, il grande cuore dei genovesi.

