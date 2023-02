Palazzo a fuoco: famiglie allontanate e soccorsi in corso

Grosso incendio in via Piacenza in Val Bisagno nella serata di martedì 14 febbraio 2023, per ragioni ancora da accertare le fiamme sono divampate all'interno di un palazzo, il civico 17.

Intorno alle ore 22:40 la centrale operativa dei vigili del fuoco ha riferito che sono diversi i mezzi impiegati per domare le fiamme che stanno bruciando il tetto. In tutta la zona è visibile il rogo e il fumo nero che sale verso il cielo.

Gli abitanti del palazzo sono stati allontanati in via precauzionale dai pompieri, presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale e le ambulanze, al momento non si hanno notizie di feriti, ma la situazione è in evoluzione. Alcune persone hanno avuto bisogno dell'ossigeno.