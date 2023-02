Incendio via Piacenza, la solidarietà del quartiere: "Diteci cosa vi serve"

Risveglio drammatico per il quartiere di Molassana.

Ieri sera, martedì 14 febbraio, uno spaventoso incendio è divampato in un palazzo di via Piacenza, al civico 17. Le fiamme hanno divorato il tetto e gli ultimi piani dell'edificio costringendo i vigili del fuco a far evacuare i residenti.

Sono 96 le persone rimaste sfollate, fortunatamente nessun ferito, alcune sono state accolte negli alberghi a carico del Comune, altre hanno trovato ospitalità da parenti o amici. C'è chi ha perso la casa e chi non può accedere al proprio appartamento e recuperare i propri oggetti personali perché la struttura è al momento dichiarata inagibile. Pronta la reazione solidale della comunità che si è attivata per mettere a disposizione le proprie risorse.

Dal gruppo Facebook Noi-San Gottardo, scrive Lara: "Credo di poter parlare a nome di tutto il nostro quartiere di San Gottardo. Siamo davvero dispiaciuti per quello che è successo ieri sera e che ha costretto i condomini di Piacenza 17 ad abbandonare le loro case. Se possiamo fare qualcosa vi prego di scriverlo qui, possiamo organizzare dei gruppi di aiuto e sostegno, possiamo fare tanto se ci aiutiamo. Vi abbracciamo forte forte".

Cristina propone di creare un gruppo di raccolta di beni di prima necessità: "Metto a disposizione abbigliamento da donna e bambino. Si può creare un gruppo di raccolta? La parrocchia sta organizzando qualcosa?".

E ancora, Pamela: "Se avete bisogno chiedete pure..ci dispiace tantissimo...non posso capire una perdita di una casa delle proprie cose affetti ma vi siamo tanto vicini".

Intanto, Regione Liguria ha fatto sapere in una nota di essere in costante contatto con il comune di Genova e la prefettura. La macchina della protezione civile comunale si è attivata ieri sera poco dopo l'avvio dell'incendio, guidata dall'assessore Sergio Gambino che si è recato sul posto e ha allertato sia Amt per il trasporto delle persone evacuate, sia i servizi sociali per trovare una sistemazione a chi si è ritrovato di notte in strada.