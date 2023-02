Incendio via Piacenza: vigili del fuoco al lavoro anche oggi, 96 sfollati, appartamenti distrutti

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio di grandi dimensioni che ha interessato un palazzo di via Piacenza, in Val Bisagno. Ancora nella mattinata di oggi - mercoledì 15 febbraio - sono sul posto a causa di qualche focolaio, anche se il rogo è stato per la maggior parte domato e rimarrà, se tutto va bene, una sola squadra di pompieri sul posto.

Il tetto, di circa mille metri quadri, e le abitazioni degli ultimi piani sono andati completamente distrutti e in tutto 96 persone sono state sfollate e condotte in salvo senza che nessuno rimanesse ferito. Sono state ultimate questa mattina le operazioni di ricollocamento degli evacuati.

Numerose le squadre dei vigili del fuoco che per tutta la notte hanno operato attaccando l'incendio con le autoscale dai due lati dell'edificio e dall'interno del palazzo (guarda il video). L'odore, fortissimo, è stato avvertito da diversi quartieri di Genova.

Per quanto riguarda la viabilità, verso le 8 del mattino via Emilia è stata riaperta solo per la direzione monte, mentre rimane ancora chiusa via Piacenza. Transito consentito su via Adamoli.

La Regione Liguria ha fatto sapere in una nota di essere in costante contatto con il Comune di Genova e la Prefettura.