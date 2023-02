VIDEO | Incendio in via Piacenza: palazzo in fiamme

Grosso incendio in via Piacenza in Val Bisagno, nella serata di martedì 14 febbraio 2023 un palazzo, al civico 17, sta bruciando per cause ancora da accertare, il tetto sta andando a fuoco e le immagini girate da alcuni lettori sono impressionanti.

Presenti sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre, le ambulanze del 118 e la polizia locale che ha chiuso al traffico sia via Piacenza che via Emilia. Le famiglie sono state evacuate dal palazzo, al momento non si hanno notizie di feriti ma le ambulanze hanno fornito ossigeno ad alcune persone. Aria irrespirabile, il forte odore di bruciato è arrivato fino alla Foce e al centro.

