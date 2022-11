Lavoratori Iit senza contratto collettivo: sciopero in arrivo

Si è svolto questa mattina presso la Prefettura di Genova l'incontro tra le organizzazioni sindacali Flc Cgil e Usb Lp, la rappresentanza dei dipendenti e la direzione di Iit, nell'ambito della vertenza per ottenere l'applicazione di un Ccnl ai lavoratori della fondazione e a seguito della formale apertura dello stato di agitazione del personale

Il prefetto, pur non rientrando Iit tra le aziende sottoposte alla Legge 146/90, ha ritenuto utile provare comunque un tentativo di mediazione in ragione del ruolo e dell'importanza della fondazione nel panorama locale e nazionale e in considerazione della rilevanza del finanziamento pubblico per le sue attività.

"Pur a fronte di un forte impegno del Prefetto, cui va il nostro ringraziamento, nel trovare una mediazione utile a riaprire il confronto unilateralmente interrotto dalla fondazione - spiegano i sindacati - abbiamo dovuto purtroppo prendere atto di un atteggiamento di assoluta indisponibilità alla ripresa del confronto da parte della controparte. È emersa con assoluta chiarezza ancora una volta la volontà della fondazione di continuare a decidere unilateralmente le condizioni di lavoro e di salario dei propri dipendenti, chiudendo ad ogni ipotesi di relazione sindacale. È estremamente grave che ciò avvenga a pochi giorni dall'ordine del giorno approvato dal consiglio regionale a favore dell'avvio di relazioni sindacali e di un dialogo finalizzato all'adozione di un Ccnl; ma è ancor più grave che per l'ennesima volta siano totalmente ignorate le richieste dei dipendenti dell'Istituto. Di fronte a questo inaccettabile atteggiamento di chiusura la risposta possibile è una sola: mobilitazione".

Nei prossimi giorni Flc Cgil e Usb Lp comunicheranno la data dello sciopero e delle iniziative che coinvolgeranno il personale di Genova e di tutte le sedi italiane.