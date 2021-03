Meteo bizzarro: dopo caligo, ecco la 'graupel' o neve tonda

Nuovo insolito fenomeno meteo a Genova, dopo la caligo. La perturbazione che sta interessando la Liguria nelle ore centrali di oggi, giovedì 18 marzo 2021, ha portato rovesci accompagnati da graupel o neve tonda fino a bassa quota. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nel giro di qualche ora, provocando però un drastico calo termico, che si protrarrà anche nei prossimi giorni.

La neve tonda (in tedesco graupel) è un tipo di precipitazione solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica del dimetro di circa 2-5 mm. Questi grani sono facilmente comprimibili e rimbalzano quando arrivano al suolo.

Perché si forma? La precipitazione - spiegano da 3bmeteo.com -, inizialmente sotto forma di neve, ha origine da nuvole come stratocumuli o cumulonembi e attraversando uno strato di atmosfera relativamente più caldo, i fiocchi si fondono, ma non completamente. Il fiocco di neve conserva così parte della sua struttura originaria ma nel frattempo si arrotola su se stesso e si può ricoprire di uno strato di ghiaccio per la presenza di goccioline di acqua sopraffusa che si "aggregano" al fiocco.

Questo tipo di precipitazione si osserva abitualmente con una temperatura lievemente superiore allo zero, ma non di rado si sono osservati episodi di neve tonda con temperature prossime o superiori ai 5 gradi. Le condizioni favorevoli sono in genere create dal passaggio di un vortice freddo in quota (valori fin sotto i -30°C oltre i 5500m): in questo contesto infatti si generano più facilmente rovesci temporaleschi che possono scaricare l'aria fredda improvvisamente nei bassi strati, accompagnando la precipitazione sottoforma di graupel o neve tonda.