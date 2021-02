Una grande nuvola avvolge Genova (e non solo): «È nebbia di mare» o caligo. Le foto dello strano fenomeno

In alcune zone chi si affaccia dalla finestra non vede altro che una fitta nebbia

Improvvisamente, la nebbia, o almeno così sembra: siamo a Genova (in particolare Boccadasse, Sturla, Capo Santa Chiara) ma anche a Rapallo, dove moltissimi cittadini stanno condividendo sui social le fotografie di un particolare fenomeno.

Alcuni quartieri, in particolare, sono avvolti da una grande nube, e in alcune zone chi si affaccia dalla finestra non vede altro che una fitta nebbia. Dalle montagne, invece, guardando verso il basso, si vede un grande mare di nuvole. Di cosa si tratta?

A chiarire il mistero è Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcune foto e ha commentato: «Molti mi stanno chiedendo da cosa sia causata questa improvvisa nube che ha ricoperto gran parte della città. Si tratta di “nebbia di mare” (conosciuta anche come caligo, ndr), un fenomeno raro ma abbastanza semplice e soprattutto innocuo. Può capitare che l’acqua marina fredda, a contatto con flussi d’aria caldi provenienti da sud, generi goccioline di vapore che, con determinate condizioni atmosferiche, possono diventare vera e propria nebbia. Le brezze marine come è successo oggi, possono trasportare queste nubi fino alla costa».

Il caligo in realtà è una "vecchia conoscenza" di Genova, soprattutto in primavera, quando l'aria diventa più calda. Il fenomeno però incuriosisce e affascina sempre i tanti cittadini che, ogni volta, escono per fotografare la Liguria immersa in una nebbia decisamente insolita.