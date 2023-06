Tafferugli prima di Genoa-Bari: arrestato un tifoso del Grifone

Un tifoso del Genoa, un 50enne originario della Toscana, è stato arrestato per i tafferugli davanti allo stadio prima di Genoa-Bari, partita valida per l'ultima giornata di Serie B giocata lo scorso 19 maggio.

Prima del match decine di tifosi avevano cercato di entrare senza avere il biglietto e c'erano stati degli scontri, durante i quali erano rimasti feriti dieci poliziotti e anche alcuni steward.

L'uomo si trova ai domiciliari ed è accusato di resistenza e lesioni aggravate nei confronti di due agenti. Gli inquirenti stanno inoltre lavorando per identificare tutti i tifosi che hanno causato disordini prima della gara che ha anticipato i festeggiamenti del Grifone per il ritorno in Serie A, nella serata in cui non mancarono le polemiche anche per la presenza di un vero dromedario nei pressi del Ferraris per per prendere in giro la trattativa con i presunti emissari della famiglia Al Thani per la cessione della Sampdoria.