Funerale della Samp, spunta un dromedario vero, Corso (assessore Animali): "Assurdo"

Alla fine il cammello, anzi il dromedario (vero) è arrivato sul serio al "funerale" della Sampdoria, manifestazione organizzata venerdì sera dai tifosi rossoblu dopo Genoa-Bari, con il Grifone già promosso.

VIDEO | Dromedario vero al funerale della Samp: "Non sparate botti" ma c'è chi non ascolta

La festa dei tifosi del Genoa dopo il ritorno in sere A, dopo un anno di B, è già iniziata da diversi giorni tra gli sfottò ai sampdoriani, retrocessi.

Della presenza di animali veri si mormorava già da qualche giorno, ma la voce che girava non era mai stata confermata, mentre circolavano su social e chat foto di cammelli gonfiabili e di cartapesta (per prendere in giro la trattativa con i presunti emissari della famiglia Al Thani per la cessione della Samp): alla fine invece è stato portato in strada - tra ultras vestiti da sceicchi per sfottò - un dromedario in carne e ossa. Durante la manifestazione diversi partecipanti hanno chiesto di non sparare botti per non spaventarlo.

Il dromedario usato per il corteo del Genoa Pubblicato da GenovaToday su Venerdì 19 maggio 2023

La presenza di un animale vero ha suscitato stupore e disapprovazione: "Da genovese sono contenta che il Genoa sia tornato in serie A - riferisce a GenovaToday l'assessora agli Animali Francesca Corso - dunque è corretto che i genoani possano trovare momenti per festeggiare, ma trovo assurdo che siano stati utilizzati animali che tra l'altro non c'entrano nulla con l'ambiente urbano, e che subiranno uno shock in questo turbinio. Avrebbero dovuto tenere fuori da questo tipo di manifestazione animali veri che non capisco nemmeno da dove siano arrivati".