Tafferugli prima di Genoa-Bari: dieci poliziotti feriti

Tafferugli prima di Genoa-Bari, gara valida per l'ultima giornata di Serie B con la festa dei sostenitori del Grifone per il ritorno in Serie A e il 'funerale' per la retrocessione della Sampdoria. Presente anche un vero dromedario che ha causato polemiche da parte degli animalisti e la condanna dell'assessore comunale agli animali Francesca Corso.

Prima del match, però, ci sono stati disordini all'entrata della Gradinata Nord, perché decine di tifosi hanno cercato di entrare senza avere il biglietto. Dieci i poliziotti feriti, secondo quanto denunciato dal sindacato di polizia Italia Celere, contusi anche alcuni steward.

Il segretario nazionale Andrea Cecchini: "Serve una condanna unanime. Gli ultras violenti si sentono liberi di fare quel che vogliono perché non esiste certezza della pena. Questo accade dopo anni di silenzio perché avevano intravisto anni e anni fa una sorta di risposta dello Stato alla morte del compianto Filippo Raciti, ma lo Stato deve capire che non possiamo aspettare un altro morto in divisa per intervenire nuovamente e duramente. Ieri sera sono rimasti feriti ben dieci poliziotti del Reparto Mobile. Questo è inaccettabile".