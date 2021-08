Sorpresi a rubare alla Upim, denunciati due cinquantenni

Un addetto alla sicurezza, che non li aveva persi di vista nei loro spostamenti, li ha fermati alle casse per poi chiamare la polizia

/ Via XX Settembre

Sono entrati all’interno della Upim di via XX Settembre e, dopo aver prelevato dagli scaffali due piumini del valore di circa 100 euro, hanno cercato di uscire senza pagare. È successo nel pomeriggio di venerdì 27 agosto 2021. Protagonisti della vicenda due genovesi di 50 e 52 anni.

Un addetto alla sicurezza, che non li aveva persi di vista nei loro spostamenti, li ha fermati alle casse per poi chiamare la polizia.

Gli agenti del commissariato Centro, intervenuti rapidamente in soccorso del dipendente, hanno denunciato i due genovesi per il reato di furto aggravato, scoprendo che il 50enne è sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due con divieto di abbandonare il domicilio dalle ore 22 alle 7.