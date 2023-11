Derubavano malati al pronto soccorso, incastrati dalle telecamere

Aspettavano che le loro prede si alzassero per andare in bagno o si assopissero. Quindi entravano in azione. Così agivano le cinque persone, identificate e denunciate per aver commesso una serie di furti presso il pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

I cinque si presentavano all'entrata e si fingevano malati, potendo avere così libero accesso alle sale e ai corridoi del punto di primo soccorso. I furti sono andati avanti per alcuni mesi, durante i quali è stato installato un sofisticato sistema di videosorveglianza, composto da 32 occhi elettronici, che ha permesso di dare un nome ai presunti autori dei colpi.

Da quantificare il bottino, composto da preziosi, denaro, telefoni e altri effetti personali. A fine settembre la polizia aveva rintracciato e arrestato, grazie al gps presente nelle cuffie rubate, un 27enne, che aveva derubato un paziente al San Martino.