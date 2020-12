Fuga di gas a Quarto, palazzo fatto evacuare

Gli abitanti di un palazzo sono stati fatti allontanare dalle loro case per una fuga di gas. È successo nella tarda mattinata di mercoledì 16 dicembre 2020 in via Shelley a Quarto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Gialla e una della pubblica assistenza Molassana, vigili del fuoco, polizia locale e in supporto un mezzo di Amt per accogliere gli abitanti del palazzo.

Dopo due ore circa la situazione è tornata alla normalità e le persone sono state fatte rientrare nelle loro case. Nessuno ha avuto bisogno di ricorrere all'assistenza del personale del 118.