Frana in via Posalunga: verifiche in corso

Intorno alle ore 7:30 di sabato 24 dicembre 2022 si è verificata una frana in via Posalunga a Borgoratti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

Dalle prime informazioni raccolte sembra che lo smottamento sia di grosse dimensioni e che abbia interessato parte di un terrazzo di un condominio, motivo per cui sono in corso le verifiche da parte dei tecnici e dei pompieri per valutare staticità dell'edificio e l'eventuale evacuazione. Al momento sono state allontanate in via cautelativa alcune persone.

Attualmente, intorno alle ore 10, è presente sul posto la squadra del distaccamento di Genova Est.

Notizia in aggiornamento