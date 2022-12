VIDEO | Via Posalunga, frana sul palazzo: le immagini dal drone

Continua da stamattina il lavoro dei vigili del fuoco a Genova per la frana che ha interessato via Posalunga, nel quartiere di Borgoratti. Dopo aver interdetto l'area, evacuando l'intero edificio a ridosso del cedimento, e escluso la presenza di eventuali persone coinvolte, sono in corso sorvoli sulla zona con droni per valutazione del rischio di ulteriori distacchi. Il nucleo Sapr (Sistemi aerei pilotaggio remoto) sta effettuando una mappatura completa del fronte di frana che incombe sulle palazzine.

Insieme ai vigili del fuoco ci sono anche Polizia Locale, Carabinieri, personale della Croce Rossa di Apparizione e volontari della Protezione Civile.

L'assessore Sergio Gambino, presente sul posto, spiega: "Attualmente abbiamo 46 persone evacuate dai due civici di via Posalunga, coinvolti dalla frana, ospitate temporaneamente al centro civico Buranello dove i nostri volontari della Protezione civile stanno dando assistenza con un pranzo caldo e provvedendo alle procedure di accreditamento per l'ospitalità in hotel".

