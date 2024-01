Frana Acquasanta, slitta all'ultimo la riapertura della strada: "Non ci sono ancora le condizioni per passare in sicurezza"

Doveva aprire oggi alle 18 la strada dell'Acquasanta, interessata da una frana nei giorni scorsi, come era stato annunciato in giornata ufficialmente dal Comune di Mele. Invece è stato comunicato più tardi che la riapertura è prevista domani, giovedì 11 gennaio entro la serata (al mattino sarà ancora chiusa come comunicato dall'assessore del Municipio Ponente Davide Siviero).

Ma cos'è successo? Con una comunicazione delle 15 il Comune di Mele faceva sapere che alle 18 sarebbe stata riaperta la strada. All'ultimo, però, il dietrofront: alle 17,45, vale a dire un quarto d'ora prima dell'apertura annunciata, sempre il Comune di Mele sui suoi canali social ha informato che dopo il sopralluogo dell'amministrazione, pur essendo possibile il passaggio, è stato riscontrato che non sussistono ancora le condizioni per un transito in sicurezza e sono ancora presenti i cartelli di strada interrotta: "Dopo aver interpellato nuovamente il Comune di Genova - si legge in questa seconda comunicazione - ci viene comunicato che la strada sarà ufficialmente aperta domani, giovedì 11". Viene confermato il passaggio per i mezzi di soccorso solo in caso di emergenza.

Il Comune di Genova è intervenuto in somma urgenza per rimuovere le parti di roccia pericolanti nella strada. I lavori per liberare la strada - che si trova per l'80% circa della sua lunghezza a Genova e per il 20% a Mele - stanno procedendo suddivisi in due fasi: prima la messa in sicurezza del costone di roccia pericolante e lo sgombero parziale della carreggiata per riaprire la strada. Infine, l'intervento definitivo di messa in sicurezza entro un mese.