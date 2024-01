Frana via Acquasanta, nasce il comitato dei cittadini: "Strada problematica da sempre"

Novità in arrivo sul fronte della frana che ha coinvolto via Acquasanta: in queste ore si sta provvedendo a un parziale sgombero della carreggiata per garantire il transito solo per la gestione di situazioni di emergenza (ambulanze, vigili del fuoco e simili), nonostante permanga una situazione di rischio residuo. Nel frattempo lunedì pomeriggio una trentina di cittadini hanno dato vita al Comitato per la strada dell'Acquasanta.

Riapertura strada prevista entro giovedì

L'ultima previsione, fa sapere il Municipio Ponente, è di poter riaprire la circolazione stradale al pubblico, in modalità senso unico alternato, in anticipo rispetto a quanto comunicato ieri: si parla della giornata di domani, mercoledì 10 gennaio, o al più tardi della mattinata di giovedì.

Come già scritto ieri, il Comune di Genova ha attivato la procedura di somma urgenza per la risoluzione del problema della frana di via Acquasanta: l'obiettivo è consentire un rapido affidamento della messa in sicurezza e ripristino della viabilità.

I lavori si svolgeranno in due tempi: prima la messa in sicurezza del costone di roccia pericolante e sgombero parziale della carreggiata con istituzione senso unico alternato in settimana. Infine, l'intervento definitivo di messa in sicurezza del tratto stradale e ripristino della viabilità originale entro un mese.

Nasce il Comitato per la strada dell'Acquasanta

Nel frattempo lunedì pomeriggio circa trenta cittadini si sono riuniti e hanno dato vita al Comitato per la strada dell'Acquasanta. Ad aderire, cittadini e aziende del territorio: "Il problema di questa zona non è tanto la frana di questi giorni - spiega l'agricoltore Marco Loconte, promotore dell'iniziativa - quanto lo stato in cui si trova la strada. È un passaggio molto stretto percorso però anche da tir, e in caso di emergenza come si è visto l'unica alternativa è passare per il Turchino allungando il percorso di almeno 10 km".

Insomma, un comitato che serva a vigilare la situazione anche dopo che la strada sarà sgombrata dai massi: "Quella strada è problematica e non deve finire nel dimenticatoio - continua Loconte - anche perché in caso di altre frane o nuovi problemi si ripresenteranno tutte le questioni di questi giorni. Adesso ci stiamo organizzando contattando persone che vivono o lavorano sul territorio, abbiamo creato un gruppo WhatsApp e vedremo come organizzarci in futuro".

A cercare soluzioni è anche il Comune di Mele che ha comunicato di aver proceduto con la richiesta di un nuovo incontro urgente con il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi per affrontare e trovare le soluzioni strutturali in merito alla strada.