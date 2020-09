Ruba tre paia di jeans alla Fiumara, arrestato

Nel primo pomeriggio di lunedì 28 settembre 2020 un uomo, all'interno del punto vendita Ovs presso il centro commerciale Fiumara, dopo aver spaccato le placche anti taccheggio, si è impossessato di tre paia di jeans del valore commerciale di 120 euro.

Fermato dalla pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena per un controllo, dopo la fase dell'identificazione, trovato in possesso della refurtiva, il 47enne, gravato da pregiudizi di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.

Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.