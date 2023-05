Detenuto ruba forbici a infermiera e minaccia, paura in ospedale

Ha rubato un paio di forbici dal carrello dell'infermiera impegnata nel giro delle terapie ed è poi passato alle minacce. È successo martedì 9 maggio 2023 nel reparto detenuti dell'ospedale San Martino di Genova, protagonista un detenuto italiano di 32 anni, condannato a una pena di 23 anni per vari reati (tra cui resistenza, ricettazione, oltraggio, lesioni, minacce, atti persecutori, rapina, furto, danneggiamento). A darne notizia è il segretario nazionale del sindacato Polgiust, Roberto Melis. La sera precedente lo stesso detenuto aveva creato altri problemi al pronto soccorso ingoiando delle lamette e tentando la fuga. Il 32enne era stato trasferito a Marassi da Torino, per essersi arrampicato sul muro del cortile, e ha girato per motivi di sicurezza ben 23 istituti.

"Martedì 9 maggio, sin dalle prime ore del mattino - spiega Melis - pretendeva di essere dimesso e trasferito nuovamente presso il carcere di Marassi, dopo aver sottratto le forbici all'infermiera ha cominciato a minacciare i presenti. Grazie all’ottimo operato dei poliziotti le forbici venivano consegnate senza che il detenuto ne facesse utilizzo. Poco dopo si è nuovamente agitato per aggredire un poliziotto, colpito con diversi colpi al volto. Solo grazie all’intervento di altro personale si è scongiurato il peggio".

"Queste situazioni - conclude Melis - sono ormai all’ordine del giorno nelle carceri italiane. Quotidianamente il personale riporta danni fisici dovuti a questi eventi, sempre più spesso i poliziotti devono ricorrere alle cure dei pronto soccorso cittadini. Faccio i migliori auguri di pronta guarigione al collega e chiedo agli organi competenti di adoperarsi affinché la Polizia Penitenziaria sia dotata di mezzi che contrastino ogni tipo di aggressione a salvaguardia della sicurezza pubblica e del personale".