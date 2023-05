Detenuto ingoia lamette, poi aggredisce gli agenti: follia in ospedale

Attimi di follia al pronto soccorso del San Martino, dove un detenuto ha cercato di eludere la sorveglianza degli agenti della polizia penitenziaria per darsi alla fuga. Lo fa sapere Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa Penitenziari, in una nota. Tutto è successo ieri sera, lunedì 8 maggio, intorno alle 21: un detenuto di origini pugliesi , P.C. classe 1991, condannato a 23 anni di carcere per reati (tra cui resistenza, ricettazione, oltraggio, lesioni, minacce, atti persecutori, rapina, furto, danneggiamento) ha ingoiato delle lamette e poi ha tentato la fuga all'ospedale aggredendo gli agenti. Il 32enne era stato trasferito a Marassi da Torino, per essersi arrampicato sul muro del cortile, e ha girato per motivi di sicurezza ben 23 istituti.

“Appena giunto al pronto soccorso del San Martino, il detenuto andava in escandescenza, con minacce al personale di polizia penitenziaria e soprattutto creando scompiglio nella sala di attesa - continua Pagani -. Dalla bocca cacciava una lametta minacciando di tagliare la faccia ai poliziotti e sequestrare un civile, nel frattempo tentava la fuga dall’uscita di emergenza del reparto, bloccato dalla polizia Ppenitenziaria".

"L’immediata reazione degli agenti di polizia penitenziaria è servita a bloccare il tentativo di evasione - sottolinea Pagani - l’episodio, dall’epilogo positivo, poteva avere conseguenze ben più gravi e mette ancora una volta a nudo la fragilità della sicurezza carceraria in senso lato e le immani difficoltà della polizia penitenziaria, fatte soprattutto di inadeguatezza degli organici e mancanza di equipaggiamenti".

Il segretario della Uilpa Pp si domanda: “Cosa sarebbe successo se il detenuto non fosse stato bloccato in tempo dalla polizia penitenziaria? Tale episodio rappresenta uno dei casi di scuola sull’utilità della dotazione del taser anche per il corpo di polizia penitenziaria, unica fra le forze di polizia a non possederlo. È giunta l’ora che l’esecutivo si faccia compiutamente carico dell’emergenza penitenziaria tutt’ora in atto e dei mali atavici che affliggono il corpo di polizia penitenziaria da decenni di malgoverno".