'No ai depositi chimici', corteo e protesta a Sampierdarena

Nuova protesta a Sampierdarena con i cittadini contrari allo spostamento dei depositi petrolchimici da Multedo all'area di ponte Somalia, secondo i manifestanti troppo vicini alle case. Chiedono di valutare l'entità dei rischi, l'impatto sul quartiere e l'opzione 'zero', cioè l'allontanamento dei depositi dalla città.

La manifestazione è iniziata intorno alle 17:30 di giovedì 21 aprile 2022 e ha coinvolto un migliaio di persone che in corteo si sono mosse da piazza Barabino a via Buranello e lungomare Canepa. In piazza il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, comitati di quartiere, associazioni ed esponenti politici del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, della lista che supporta Mattia Crucioli alle prossime elezioni comunali e di Rifondazione Comunista, ma anche rappresentanze sindacali e dei portuali.

"Siamo qui per difendere il nostro quartiere, non stiamo facendo tutto questo per motivi politici - ha dichiarato in piazza il presidente del Centro Ovest Michele Colnaghi - questa è una manifestazione trasversale e di tutti con persone unite per dire no ai depositi chimici, no a 77mila metri quadri di depositi chimici e a 400mila tonnellate annue di materiali pericolosi movimentati sul nostro territorio e no a trenta tir al giorno che passeranno per le nostre strade. Abbiamo depositato altre 38 pagine di osservazioni perché finalmente Autorità Portuale ci ha fornito la documentazione, si aggiungono alle 40 che abbiamo già consegnato. La nostra battaglia va avanti, il 26 io sarò audito a Roma in commissione trasporti alla Camera. Non ci faremo scoraggiare da chi dice che 'tanto è tutto già deciso'".