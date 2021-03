S'intrufola nella mensa universitaria per consumare droga, denunciato

A finire nei guai è stato un 25enne di origini algerine, scoperto all'interno dell'edificio in via Vivaldi nella zona della Darsena

I poliziotti del Commissariato Centro hanno denunciato un algerino di 25 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, per invasioni di terreni ed edifici.

Intorno alle 15 di lunedì 15 marzo 2021 gli agenti sono intervenuti in via Vivaldi presso la mensa della facoltà di Economia dell'Università, non più attiva dallo scorso dicembre, dopo che il responsabile aveva scoperto i locali a soqquadro.

La serratura forzata e la presenza di residui di cibo e bottigliette di plastica sparse ovunque ha fatto sospettare che qualcuno potesse aver occupato abusivamente il luogo. Poco dopo è entrato nella mensa il 25enne, che, fermato dagli agenti, ha dichiarato di essere entrato più volte per consumare sostanze stupefacenti.