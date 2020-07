Uno ruba vestiti, l'altro sbraita per strada e l'ultimo molesta i clienti di un bar: tutti denunciati

Diversi gli interventi da parte della polizia nella giornata di lunedì 20 luglio 2020. Intorno alle ore 12.15 in corso De Stefanis a Marassi un cittadino di origine belga di 43 anni con precedenti specifici è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato notato mentre camminava sbraitando e gesticolando. Fermato dagli agenti, ha consegnato spontaneamente un paio di forbici della lunghezza complessiva di 18 centimetri di cui non ha fornito spiegazioni circa il possesso.

Poco dopo in piazzale Marassi un 35enne di origini indiane, pregiudicato, è stato denunciato per tentato furto dopo essere stato fermato da personale addetto alla vigilanza del negozio Decathlon dopo aver fatto scattare l'allarme antitaccheggio in prossimità delle casse. Invitato a mostrare il contenuto della borsa, in più riprese, ha tirato fuori 4 capi d'abbigliamento per un valore di 72,96 euro, asportati poco prima dagli scaffali.

Infine alle ore 19.45 circa in via G.B. Magnaghi alla Foce un cittadino di origine marocchina di 22 anni è stato denunciato per l'inosservanza della normativa sull'immigrazione e segnalato in via amministrativa per ubriachezza. I poliziotti sono intervenuti dopo che il giovane è stato segnalato al 112 Nue perché, ubriaco, molestava i clienti seduti ai tavolini del dehor di un bar.