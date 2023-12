Studenti in corteo in zona centro a partire dalle ore 15 di giovedì 7 dicembre 2023.

Il percorso preve la partenza da piazza Corvetto, per poi proseguire in via Serra, piazzetta Brignole, via Fiume, via XX Settembre, piazza de Ferrari, via Petrarca e piazza Matteotti.

Possibili disagi al traffico in occasione del passaggio del corteo.