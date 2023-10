"Suo figlio ha investito una donna, è in arresto", madre anziana consegna oro a una truffatrice

Truffa del finto incidente al figlio. Nuovo caso a Genova. Una 25enne è stata arrestata dalla Polizia nei giorni scorsi, in flagranza del reato di truffa aggravata. Fenomeno in crescita, motivo per cui gli uomini della squadra mobile hanno intensificato i pattugliamenti e i controlli nelle zone più colpite, in particolare tra centro e levante genovese. Diverse persone, spesso anziane, erano state contattate al telefono da qualcuno che paventava una grave emergenza riguardante un familiare prossimo e la conseguente necessità di versare urgentemente denaro o preziosi.

Nell’ambito di questi servizi, gli investigatori delle sezioni Falchi e Anti rapina hanno notato una donna aggirarsi in corso Italia, guardandosi costantemente attorno, e suonare insistentemente al citofono di uno stabile. Qualche minuto dopo la medesima ragazza, che era riuscita a entrare nell’edificio, usciva dal portone mantenendo lo stesso atteggiamento guardingo. È stata quindi fermata e identificata, svolgendo accertamenti anche all'interno del palazzo. I poliziotti hanno appurato che, sfruttando lo shock emotivo di una madre genovese, un uomo era riuscito a convincerla telefonicamente che il figlio si trovava in grave pericolo, di essere arrestato per avere travolto con la propria auto una donna che era rimasta gravemente ferita.

I malviventi, interpretando più 'voci', si fingevano appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati e parenti della vittima, risultavano talmente veritieri da convincere la donna a consegnare svariati preziosi a una emissaria che si sarebbe presentata nel suo appartamento. La perquisizione della ragazza, che corrispondeva esattamente alla descrizione fornita dalla signora derubata, consentiva quindi di recuperare l’intera refurtiva, monili in oro dal valore di svariate migliaia di euro, e di restituirla alla legittima proprietaria. L'arrestata, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stata condotta in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.