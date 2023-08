Corso Europa, i limiti di velocità diventano definitivi

Diventano definitivi i nuovi limiti di velocità in corso Europa. La sperimentazione avviata nel mese di settembre del 2022 è stata giudicata in modo positivo e nelle ultime ore è stata pubblicata sull'albo pretorio l'ordinanza numero 755 del 30 agosto 2023 che, di fatto, conferma il limite uniformato a 60 km/h, salvo in prossimità delle pensiline poste alle fermate degli autobus dove resta 30 km/h. Ecco quindi i limiti di velocità definitivi di corso Europa nelle due direzioni che vengono indicati nel documento, dove viene ricordato anche che la strada è "monitorata costantemente da dispositivi di rilevamento di velocità, media e puntuale, che hanno garantito una maggiore sicurezza stradale, diminuendo la media della velocità percorsa sul tratto di corso Europa e, di conseguenza, l’incidentalità". Attivo infatti il tutor (sistema di rilevamento della velocita media) nel tratto compreso tra altezza via Mendozza e altezza Passo Pio Parma in entrambe le direzioni di marcia. Ci sono poi i sistemi di rilevamento della velocità istantanea in direzione levante all'altezza del civico 546 (Via Timavo), in entrambe le direzioni all'altezza di Via Tagliamento e all'altezza di via Carrara (cavalcavia Don Bosco).

Corso Europa, i limiti di velocità definitivi

In direzione levante è istituito il limite massimo di velocità di 60 Km/h sino al viadotto di raccordo con via Donato Somma, a eccezione dei tratti di seguito elencati, nei quali è puntualmente istituito il limite di velocità di 30 km/h:

Dal civico numero 63 N al civico 91 N.

Dall’intersezione con via Scribanti, per un tratto di 80 metri.

Dal civico numero 313 N al civico 335 N.

Da via Isonzo al civico numero 409 N.

Dal civico numero 663 N al civico 720 N.

Dal civico numero 799 N al civico 840 N.

In direzione ponente è istituito il limite massimo di velocità di 60 Km/h sino all’intersezione con via Benedetto XV, a eccezione dei tratti di seguito elencati, nei quali viene puntualmente istituito il limite di velocità di 30 km/h: