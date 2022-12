Cerca di rubare un'auto con la passeggera dentro

Paura a Sciarborasca, frazione sulle alture di Cogoleto, nel pomeriggio di ieri, Vigilia di Natale.

Intorno alle 16,30 un ragazzo italiano che girovagava nei dintorni della chiesa ha cercato di salire su un'auto parcheggiata - con sopra una passeggera in attesa del marito che era entrato in un negozio - tentando di metterla in moto e di scappare sul mezzo.

La donna, dimostrando grande prontezza e sangue freddo nonostante lo spavento, è riuscita a sfilare la chiave dal blocchetto di accensione, evitando che il giovane riuscisse a mettere in moto.

Il ragazzo è uscito dall'auto dirigendosi verso il negozio in cui era entrato il marito della donna ma è stato bloccato da diversi passanti, accorsi notando il trambusto. Sul posto sono immediatamente intervenuti la polizia locale di Cogoleto, la Croce d'Oro di Sciarborasca (anche se per fortuna non c'è stato bisogno di curare nessuno) e i carabinieri della compagnia di Arenzano che hanno caricato il giovane in auto - seppur a fatica, poiché era molto agitato - per portarlo in caserma.