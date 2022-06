Cogoleto: capriolo ferito salvato dalla polizia locale

La polizia locale di Cogoleto ha salvato , un capriolo nel pomeriggio di sabato 11 giugno 2022.

L'animale, in difficoltà, è stato norato da alcuni agenti in via della Pace, strada che sale in direzione di Sciarborasca, era ferito ed è stato immediatamente messo al sicuro.

Il capriolo si trova infatti nella sede della polizia locale di Cogoleto, in attesa delle guardie zoofile che si prenderanno cura di lui.