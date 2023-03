Su auto a noleggio con due etti e mezzo di cocaina, arrestato

Fermato dai carabinieri in un consueto posto di controllo a bordo di un'autovettura a noleggio e trovato in possesso di un regolare visto turistico, nascondeva a bordo circa 250 grammi di cocaina. Protagonista della vicenda un 22enne, di origine albanese, con pregiudizi di polizia, che è stato arrestato.

L'atteggiamento di visibile nervosismo del giovane ha spinto i militari a perquisire lui e il veicolo. La droga, che è stata sequestrata, avrebbe consentito la produzione di centinaia di dosi, da destinare direttamente ai singoli consumatori o al rifornimento di una rete di piccoli spacciatori.

In manette anche un egiziano di 25 anni, con pregiudizi di polizia, fermato in via di Sottoripa per un controllo e trovato in possesso di 25 grammi di hashish in parte già suddiviso in dosi pronti per la vendita. Inoltre i militari hanno arrestato altre quattro persone, di cui due stranieri, di età compresa tra 30 e 50 anni, su ordini di carcerazione per reati di resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, evasione e furto, commessi tra il 2012 e il 2021 nell'area metropolitana genovese.