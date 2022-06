Rubano credenziali carta di credito e spendono 600 euro in scommesse

I carabinieri della stazione di Cicagna hanno denunciato per frode informatica e auto-riciclaggio due campani di 35 e 40 anni.

L'indagine ha preso il via dopo una querela sporta da un 20enne del posto. I due, dopo aver fraudolentemente carpito tramite internet le credenziali della sua carta di credito, l'hanno utilizzata per effettuare scommesse sportive per un totale di 600 euro.