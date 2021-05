Chiavari, apprensione per i viadotti Campodonico. Autostrade: «Sono sicuri»

L'amministrazione comunale di Chiavari ha scritto ad Autostrade, alla Prefettura di Genova e a Regione Liguria per segnalare le pessime condizioni di manutenzione del viadotto dell'A12 presente lungo la valle Campodonico e, allo stesso tempo, richiedere il pronto intervento degli enti interessati.

«Abbiamo rilevato criticità importanti relative ai piloni di sostegno del viadotto, che presentano evidenti mancanze di porzioni di copriferro, e il cemento si stacca facilmente dalla base degli stessi - dichiara Marco Di Capua, sindaco di Chiavari -. Le immagini documentano l'incuria e il deterioramento della struttura, indicando il pessimo stato di manutenzione conservativa del viadotto di Campodonico. Abbiamo segnalato alle autorità competenti anche il tratto di viadotto autostradale di Sampierdicanne, precisamente sopra a via Pianello, dove l'intradosso delle travi risulta molto deteriorato. Tutto ciò non è accettabile, anche alla luce di quanto avvenuto recentemente a Sestri Levante, e non solo. Attendiamo urgentemente un riscontro e l’attivazione di tutte le procedure per il ripristino delle condizioni di sicurezza».

La replica di Autostrade

La direzione di tronco di Genova di Autostrade ha dato nel pomeriggio di venerdì 21 maggio 2021 la massima disponibilità al sindaco di Chiavari per un incontro di approfondimento tecnico sui viadotti Campodonico, che potrà svolgersi già nei prossimi giorni.

I viadotti Campodonico sono già stati monitorati sia con verifiche eseguite da società esterne specializzate, che ne hanno attestato la sicurezza, sia con ispezioni da parte del Mims. In particolar modo, gli approfondimenti svolti e condivisi con il Mims a luglio 2020 hanno mostrato l'assoluta adeguatezza dei viadotti alle nuove norme Ntc2018.

L'ammaloramento segnalato della pila, di carattere superficiale, non inficia quindi la stabilità dell'infrastruttura. L'attuale mancanza di porzioni di copriferro superficiale è l'esito di un'attività di disgaggio eseguita mediante battitura delle superfici durante una ispezione avvenuta nelle giornate del 17 e 19 maggio 2021.