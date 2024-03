Cep, al via i lavori preliminari del poliambulatorio: spunta l'ipotesi del centro diurno

Sono partiti oggi, lunedì 25 marzo, i lavori preliminari per la nuova piastra ambulatoriale di Ca' Nuova, in via II Dicembre 1944. La struttura è stata data in comodato d'uso da Arte ad Asl 3: mentre il nuovo poliambulatorio - molto atteso, tanto che i cittadini avevano avviato anche una petizione - verrà attivato tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, in futuro potrebbe essere affiancato anche da un centro diurno per anziani.

Gli operai della Asl hanno infatti iniziato le prime operazioni di demolizione, in attesa della validazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. Una volta completati i primi interventi, arriverà anche il bando per assegnare i lavori definitivi. La struttura una volta pronta ospiterà un medico, un pediatra e due infermieri di comunità.

A oggi la direzione del Distretto 8 di Asl 3 ha avuto la disponibilità a esercitare attività presso la struttura da parte di due medici di medicina generale e prosegue la ricerca di disponibilità di un pediatra di libera scelta. Nella struttura troverà spazio anche uno sportello distrettuale per accoglienza sociosanitaria e un infermiere di famiglia o comunità (IFoC).

Non è tutto, perché si sta anche valutando di affiancare all'ambulatorio anche un centro diurno per anziani.

“Abbiamo constatato l’avvio delle attività propedeutiche ai lavori che tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno garantiranno al quartiere Ca’Nuova un nuovo poliambulatorio – spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola –. È un ulteriore passaggio del rafforzamento della medicina territoriale e di prossimità”. Al sopralluogo erano presenti, tra gli altri, anche gli assessori regionali Marco Scajola e Alessio Piana e il direttore generale di Asl 3 Luigi Carlo Bottaro.

"Siamo soddisfatti - commentano l'assessore regionale Alessio Piana e il consigliere comunale Fabio Ariotti, entrambi Lega - che le istanze del territorio siano state ascoltate e che oggi si sia giunti all’inizio di un iter che porterà a un importante risultato per gli abitanti del Cep e per la salute pubblica. Un doveroso ringraziamento all’assessore alla Sanità, Angelo Gratarola. Come Lega abbiamo portato avanti questa istanza a partire dal gruppo municipale fino all'approvazione di una mozione in Comune e di un ordine del giorno in Regione".