Ambulatorio al Cep, l'ordine del giorno in Regione: "Trovate i finanziamenti per iniziare i lavori"

Torna alla ribalta il tema della realizzazione della nuova piastra ambulatoriale a Ca' Nuova (Cep), opera di cui si discute e che i cittadini chiedono da tempo: in particolare, l'ultimo via libera sul progetto che già esiste è arrivato dal consiglio regionale, che ha approvato un ordine del giorno della Lega che impegna la giunta a trovare i finanziamenti per partire.

Il distretto sociosanitario Genova Ponente, in generale, conta una popolazione di oltre 102.500 abitanti e il quadro epidemiologico risulta prevalentemente rappresentato da patologie a carattere cronico-degenerativo, essendo elevata la percentuale di anziani. In particolare, il quartiere Ca' Nuova, sulle alture di Pra', che conta circa 10mila residenti, ha problematiche non soltanto riferite alla salute dei residenti, ma anche correlate a varie fragilità. Ma è da tempo che il quartiere è senza ambulatorio e la Misericordia Ponente Soccorso si era persino offerta di portare in piazza una sua struttura mobile. Nel frattempo, era stato istituito un servizio per portare gratis in taxi i residenti over '70 dal medico a Voltri.

"È quindi necessario dare una risposta concreta e integrata recependo le istanze sociali, sanitarie e sociosanitarie del territorio mediante un punto di accesso che possa permettere di usufruire di idonei servizi - spiega il consigliere regionale della Lega e presidente della terza commissione Alessio Piana -. Dato che è stato già preparato il progetto di una piastra multidisciplinare da collocare in via Dicembre 1944, che prevede la realizzazione di quattro ambulatori, due sale di attesa, reception e locali di supporto, l’assemblea legislativa della Liguria ha approvato l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta a predisporre gli appositi finanziamenti per la realizzazione della struttura, eventualmente assimilabili per funzioni a quanto previsto dal Pnrr relativamente alle Case di comunità spoke”.

Anche in consiglio comunale è stato presentato, sempre dalla Lega, un ordine del giorno per l'inizio dei lavori a Ca' Nuova: "Dopo il complesso percorso che ha portato alla realizzazione del progetto e alla presentazione di vari documenti, questo deve essere l'ultimo passaggio politico per l'avvio dei lavori" dice Fabio Ariotti, consigliere delegato Comune di Genova, tornando su uno dei suoi cavalli di battaglia.