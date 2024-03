Dopo anni torna il medico di base al Cep

A distanza di circa sei anni il quartiere del Cep, sulle alture di Pra', torna ad avere un presidio socio sanitario fisso. Soddisfatti i sindacati per il risultato raggiunto: "Lunedì 25 marzo saranno trascorsi esattamente tre anni dalla firma del verbale di intesa sottoscritto tra Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil pensionati e i vertici di Asl 3 - si legge in una nota condivisa - e proprio per lunedì prossimo la Regione ha organizzato in loco un sopralluogo in vista dell’inizio lavori".

Il 25 marzo 2021 i sindacati pensionati misero nero su bianco il verbale di intesa con il quale la Asl si prendeva l’impegno di riportare il medico di base nel quartiere del Cep. Grazie a quell’accordo, Cgil Cisl Uil dei pensionati riuscirono a far inserire nel progetto anche la presenza di un infermiere di quartiere che potesse erogare tutte quelle prestazioni per le quali, a oggi, i cittadini devono recarsi presso l’ospedale di Voltri anche per un semplice prelievo del sangue.

"Siamo molto orgogliosi di aver stimolato la Asl a coprire con un presidio medico un territorio così importante che serve un bacino di quasi 10 mila cittadini - dichiarano Ivano Bosco (Spi Cgil), Ettore Torzetti (Fnp Cisl) e Alba Lizzambri (Uil Pernsionati) - Asl 3 e Distretto 8 hanno convenuto con noi sulla necessità di un presidio socio sanitario in un quartiere che presenta importanti problematiche rispetto alla salute dei cittadini e che è totalmente carente di servizi".

Il progetto pilota prevede il coinvolgimento di diverse realtà che dovranno operare in sinergia: Asl 3, Distretto 8, farmacia, piastra poliambulatoriale con la presenza del medico di medicina generale, il pediatra e l’infermiere di quartiere.

