Incendio al Cep: a fuoco rifiuti ingombranti e tre auto

Nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 un incendio è divampato al Cep di Pra' sotto i palazzi di via Due Dicembre, nei porticati che vanno dal civico 73 al 83. Rifiuti Ingombranti e alcune auto sono rimaste bruciate dall'incendio, probabilmente doloso, che ha visto impegnati i vigili del fuoco per lo spegnimento e le forze dell'ordine per le indagini.

Sull'episodio è intervenuto il consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti, delegato alla "Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione in tema di edilizia residenziale pubblica": «Ancora una volta i nostri quartieri sono colpiti da qualche delinquente che scambia le nostre zone per discariche. Inoltre dare fuoco sotto agli appartamenti è da veri criminali. Speriamo si possa risalire ai responsabili. Oltretutto si tratta di un complesso di case popolari appena ristrutturato, pagano sempre le persone per bene. Da tempo ho chiesto anche per quel punto una telecamera di videosorveglianza. Avevo presentato anche un'interrogazione in consiglio comunale in merito a questa richiesta. Recentemente ho incontrato Arte, con un colloquio di oltre tre ore dove ho portato all'attenzione dei dirigenti diverse richieste e segnalazioni, tra queste avevo chiesto la chiusura di quegli spazi vuoti utilizzati per deposito ingombranti. Speriamo si possa fare chiarezza su questo caso».

«Nei quartieri di edilizia residenziale pubblica - ha concluso Ariotti - la maggior parte delle persone sono persone per bene, che vogliono collaborare a mantenere in ordine le nostre zone. Oltre a diversi cittadini che segnalano prontamente ogni situazione abbiamo una grande collaborazione con il Comitato di Quartiere Ca' Nuova che è anche la memoria storica del quartiere. Incontreremo al più presto gli assessorati competenti e i vertici di Arte per discutere nuovamente di queste questioni».