Incendio al Cep nella notte, minacciate le case

Paura per un incendio vicino alle case la scorsa notte tra via Novella e via della Benedicta, al Cep sulle alture di Voltri.

Le fiamme hanno interessato un'area boschiva vicino ad alcuni edifici causando allarme tra i residenti ma non è stata necessaria l'evacuazione.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Non si esclude l'ipotesi dolosa.



Credit video: Giorgia Stigliano