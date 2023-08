Municipio Centro Ovest, allarme vandali: tavoli e panchine distrutte, schiamazzi e alcol

Allarme vandali nel Municipio Centro Ovest. Nelle ultime settimane diversi episodi, tra le alture di Sampierdarena e San Teodoro, hanno fatto crescere la preoccupazione tra i residenti. Luciano Cavazzon, assessore pentastellato del Municipio a viabilità, lavori pubblici e sicurezza ha raccolto le segnalazioni dei cittadini e ha aperto un dialogo con le forze dell'ordine e il Comune, insieme all'assessore Stefania Mazzucchelli (Pd), per trovare una soluzione e aumentare i controlli.

Come già accaduto anche il mese scorso giovedì notte (27 luglio) si sono registrati nuovi problemi al circolo Montetto di via Asilo Garbarino, ignoti hanno danneggiato il tetto e rotto le tegole con delle grosse pietre. Altri vandali sono stati segnalati nel piccolo parco 'La Riunda', in cima a via Marzabotto. Qui qualche incivile ha danneggiato i giochi per bambini: "Inoltre - sottolinea Cavazzon - i residenti hanno segnalato, la sera dopo le ore 23, schiamazzi e musica ad alto volume, alcol e insulti a chi prova a riportare la calma. Una situazione molto preoccupante".

Nuovi problemi anche al parco della Nora, un polmone verde molto importante che da nove anni viene aperto da alcuni volontari del Comitato di quartiere Campasso. Già nei mesi scorsi erano state segnalate incursioni notturne e problemi, una situazione che non sembra essere migliorata: "Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio ignoti si sono introdotti nel parco, hanno distrutto i tavoli da pic-nic e una panchina. “I volontari hanno paura - sottolinea Cavazzon - tra l'altro ora serviranno dei fondi per rimettere a posto il parco".

L'allarme vandali è stato oggetto di un confronto tra gli assessori Cavazzon e Mazzucchelli e le forze dell'ordine: "Abbiamo incontrato polizia locale e carabinieri e ci hanno assicurato, dopo un dialogo molto costruttivo, che i luoghi segnalati saranno oggetto di attenzione, sono stati molto disponibili e hanno voluto una relazione dettagliata. Vogliamo tranquillizzare i cittadini aumentando i controlli e invitiamo a segnalare al 112 qualsiasi situazione critica. L'anonimato viene sempre garantito".