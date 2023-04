Parco della Nora, anziani volontari si battono contro l'incuria: "Aiutateci"

"Introduzioni abusive a tutte le ore, accensione di barbecue improvvisati e proibiti dalla legge, inciviltà e incuria nell'abbandono di rifiuti che lo rendono impraticabile sotto il profilo igienico e preda dei numerosi cinghiali". Questa la drammatica situazione fotografata dal Comitato di quartiere Campasso per il parco della Nora, un polmone verde molto importante che da nove anni viene aperto da Elio Cipollina, 82enne esponente del comitato presieduto da Matilde Gazzo. Un impegno gravoso, come spiega l'assessore pentastellato del Municipio Centro Ovest Luciano Cavazzon: "Il parco dovrebbe essere aperto alle 8:30 e poi chiuso alle 19:30 - spiega a Genova Today - ma viene aperto da Elio alle 6:30 per consentire ai cittadini di via Baden Powell di utilizzarlo per scendere a valle".

Recentemente, però, i problemi sono aumentati e il comitato di quartiere Campasso ha deciso di gettare la spugna riconsegnando le chiavi di accesso "in attesa di provvedimenti adeguati da parte delle autorità competenti". In occasione delle ultime festività, tra il periodo di Pasqua e il 25 aprile, l'anziano volontario che si occupa di tenere aperto il parco ha riscontrato diversi problemi, dai rifiuti lasciati da chi ha scelto la zona per un picnic ai falò illegali accesi da alcuni gruppi, in una circostanza è stato anche invitato ad allontanarsi da alcune persone che chiedevano di non chiudere il parco alle 19:30, ha quindi chiamato la polizia locale ma il gruppo si è dileguato, per poi tornare, entrando illegalmente nel parco dopo la chiusura, appena le pattuglie si sono allontanate. Tra le problematiche recentemente emerse, secondo il Comitato, anche un principio di attività di spaccio di droga.

Nella giornata di giovedì 27 aprile 2023 è stato quindi effettuato un sopralluogo dal presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi insieme agli assessori Luciano Cavazzon e Stefania Mazzucchelli e agli esponenti del Comitato, che spiegano in una nota: "Per identificare i trasgressori il Municipio chiederà l'installazione di due telecamere sugli ingressi di via Pellegrini e via Baden Powell, oltre a una maggiore attenzione e un più frequente controllo delle forze dell'ordine. Sono state quindi riconsegnate le chiavi del parco della Nora a Elio Cipollina affinché riprenda l'apertura e la chiusura dello stesso da via Pellegrini, nella speranza che la situazione possa migliorare dopo i provvedimenti annunciati".

Luciano Cavazzon, assessore pentastellato del Municipio Centro Ovest a viabilità, lavori pubblici e sicurezza, spiega: "Abbiamo dialogato con la polizia locale e con i carabinieri di corso Martinetti, la zona è attenzionata, si tratta di un parco molto bello, frequentato anche da persone che arrivano da altri quartieri. Ringrazio il Comitato del Campasso, soprattutto Matilde Gazzo ed Elio Cipollina che da 9 anni apre i cancelli del Parco della Nora alle 6,30 del mattino e li chiude la sera alle 19,30. Li ringrazio perché tutto questo lo fanno mettendo addirittura a rischio la propria incolumità, al solo scopo di mantenere un luogo pubblico, una vera oasi di pace, a disposizione della comunità. Sono un esempio di cittadinanza attiva che va preservato. Da parte nostra abbiamo l'onere e l'onore di fare tutto il possibile affinché la loro preziosa collaborazione sia portata avanti nella massima serenità"