Si rompe un tubo e la Casa dello Studente finisce sott'acqua

Alla Casa dello Studente si è rotto un tubo e lo studentato si è allagato. Quanto accaduto allerta il sindacato universitario, che, come da anni, chiede interventi pronti e mirati subito.

"L'allagamento della Casa dello Studente - dichiara Michele Ciulla di Sinistra Universitaria - costituisce un fatto grave. Non vogliamo più restare a guardare mentre le istituzioni dimostrano la loro incapacità di ascolto verso le necessità di studenti e studentesse. La Casa dello Studente è uno spazio di massima utilità per la popolazione studentesca universitaria della nostra città e non possiamo accettare che la scarsa manutenzione ci impedisca di usufruirne".

La protesta verte anche sulla mancanza generalizzata di spazi studenteschi nella città di Genova. "La questione della Casa dello Studente - aggiunge Serena Settembrini, senatrice accademica di Sinistra Universitaria - non è però l'unica. Riteniamo infatti che questa sia solo l'ennesima dimostrazione di come ci sia scarsa attenzione da parte delle istituzioni verso gli spazi universitari, sia per svolgere la corretta manutenzione verso quelli che già esistono, sia verso la creazione di nuovi luoghi a disposizione del corpo studentesco universitario genovese. Vogliamo più spazi e li vogliamo sicuri".