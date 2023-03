Inizia il travaglio in auto per strada: carabinieri scortano la neo mamma in ospedale

Qualche momento di paura, la corsa in ospedale scortati dai carabinieri, e poi la grande gioia della nascita di un bambino. Si è conclusa così la disavventura di una coppia residente in provincia di Savona che è dovuta correre da Arenzano all'ospedale di Voltri perché il loro bimbo era in arrivo. I due si trovavano in auto, all'altezza del porticciolo del comune rivierasco, verso le 2,30 del mattino, quando la donna incinta è entrata in travaglio.

L'uomo al volante ha visto una pattuglia dei carabinieri dell'aliquota radiomobile, fermi per un posto di controllo, e si è immediatamente fermato per chiedere aiuto. I militari hanno immediatamente accompagnato la coppia verso l'ospedale più vicino, l'Evangelico di Voltri: assistita immediatamente dai medici, pochi minuti dopo la donna ha partorito, dando alla luce il piccolo Leonardo.

Tutto è bene quel che finisce bene: i genitori, entrambi sui 30 anni, hanno affettuosamente ringraziato i carabinieri che hanno augurato buon proseguimento al nuovo arrivato.