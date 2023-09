Lasciato sotto la pioggia alle porte del canile: ennesimo cane abbandonato

Non ha fine la lunga stagione degli abbandoni che solitamente si colloca d'estate con la concomitanza delle ferie estive. Dopo la cagna lasciata alla rete del canile municipale di Genova e i due fratellini legati ad un albero nel bosco vicino, questa mattina venerdì 22 settembre, un altro caso.

Si tratta di un giovane Rottweiler abbandonato sotto la pioggia sulla strada per raggiungere il rifugio per animali in via Rollino. E' stato segnalato da un'automobilista che ha chiamato la Croce Gialla Soccorso animali.

Senza microchip, molto magro e spaventato, è stato portato in canile.