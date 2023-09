"Il cane non lo voglio più", poi lo lega al cancello del canile e fugge. Caccia alla responsabile

"Storie di ordinaria follia al Monte Contessa". Comincia così lo sfogo del canile su un episodio avvenuto nella giornata di sabato 2 settembre 2023. Una volontaria ha ricevuto alla reception una donna che ha spiegato di voler abbandonare il proprio cane. A questo punto le è stato spiegato che avrebbe dovuto rispettare un preciso iter burocratico e le sono state date tutte le informazioni utili.

La donna a questo punto è uscita dal canile e ha lasciato l'animale legato fuori dal cancello: "Il cane ha circa dieci mesi e non ha il chip - spiegano ancora dal canile - la signora che l'ha abbandonato indossava un abbigliamento in fantasia militare e aveva molti piercing. Chiunque riconosca il cane può contattarci in forma anonima per risalire alle generalità della padrona".

"Ribadiamo che abbandonare un animale è un reato penale - conclude il Monte Contessa - e che nessuno obbliga una persona a prendere un animale se poi non è in grado di prendersene cura. Il cucciolone ha circa dieci mesi, dolcissimo e ovviamente spaesato. Ora è al sicuro con noi". Chi avesse informazioni può contattare il canile allo 010.897.93.74