Abbandonati nel bosco, due cagnolini trovati legati a un albero

Due cagnolini simil pitbull molto magri e disidratati sono stati abbandonati in un bosco vicino al canile.

I fratelli erano legati con una corda stretta intorno a un albero quando sono stati trovati dagli operatori del rifugio per cani e gatti sulle alture di Sestri Ponente. Pare sia stata una coppia, un uomo e una donna, visti salire a piedi per via Rollino a macchiarsi del reato di abbandono, di seguito l'appello del canile per cercare di risalire ai due:

"La settimana è iniziata nel peggiore dei modi...Stamattina sono state viste due persone (un uomo ed una donna, lei capelli castani, legati con la coda, rotondetta...lui magro, capelli castani, un po' più alto di lei) salire a piedi verso il canile, con due cani molto magri al guinzaglio e dei borsoni.

Quando i nostri operatori sono arrivati in struttura, hanno sentito dei guaiti/abbai provenire dalla boscaglia adiacente al canile...Questo è quello che hanno trovato....Se qualcuno avesse visto/riconosciuto queste persone, contatti il canile. Grazie. Ribadiamo che il canile è al collasso, la tipologia di cani che viene abbandonata è sempre la stessa...la situazione sta diventando insostenibile".